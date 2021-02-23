В Брянской области ожидают снег и гололедицу

Брянской области с девяти часов вечера 23 февраля до девяти часов вечера 24 февраля синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области с девяти часов вечера 23 февраля до девяти часов вечера 24 февраля синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Температура воздуха ночью от минус 20 градусов мороза до минус15 градусов. При значительной облачности от минус15 градусов до минус 10 градусов. Днем от минус 9 градусов до минус 4градусов.

Ветер подует в юго-восточном направлении со скоростью 6-11 метров в секунду.

Такая погода может осложнить обстановку на дрогах, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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