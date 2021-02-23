Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Брянск" поздравляет с юбилеем Александра Богомаза

Фото: АО "Газпром газораспределение Брянск".

Уважаемый Александр Васильевич!Примите наши поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания!

За годы плодотворной работы на посту губернатора Брянской области Вы добились больших успехов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала региона, приобрели большой авторитет и снискали уважение своих земляков.

На протяжении многих лет жители региона знают Вас как руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность, способность с успехом претворить в жизнь самые смелые планы. Брянские газовики знают Вас как профессионала еще с момента Вашей работы главным инженером в ПУ «Стародубрайгаз» в годы, когда шла самая активная газификация региона.

И сегодня наше сотрудничество продолжается на благо жителей области. Благодаря взаимодействию региональной власти и компаний Группы Газпром уровень газификации Брянской области достиг до 92,3%. Это один из самых высоких показателей среди регионов страны, он был бы невозможен без полного понимания и взаимодействия.

От всей души мы желаем Вам новых достижений, здоровья и счастья! Мира и любви Вашей семье!

С уважением, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Брянск" Е.А. Баранов.