В Брянске на Улице Розы Люксембург дорога покрылась глыбами льда

В Брянске на улице Розы Люксембург дорога покрылась замерзшими глыбами льда. Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске на улице Розы Люксембург дорога покрылась замерзшими глыбами льда. Само собой такую обстановку создала погода – сейчас наблюдаются резкие перепады температур. Однако, ТСЖ не очистило тротуары и проезды во время оттепели. Жители дома №47 требуют навести порядок.

Свои возмущения они выразили в соцсетях. Там же опубликовали и подтверждающие снимки.

- Вот что бывает, когда ТСЖ забывает о своих обязанностях,- пишут местные жители в комментариях. - Нечищенная придомовая территория после снегопада и оттепели превращается в кошмар.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».