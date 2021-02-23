В Брянске на улице Объездной спилили несколько тополей. Деревья располагались у строящегося дворца единоборств, ближе в разворотному кольцу на улице Советской. До этого в районе центрального входа в спортивное заведение деревья уже убирали.

Сейчас власти обещают расширить дорогу на улице Объездной до шести полос. Работы наметили на этот год. Но со стороны Дворца единоборств проезжую часть расширять некуда. Слишком близко к дороге построили здание.

Кстати, на соседней улице Советской, которую построили с нуля, начали высаживать липовую аллею. Но ограничились несколькими саженцами.