Директор ООО "Брасовские сыры" поздравляет с юбилеем губернатора Брянской области

Фото: ООО "Брасовские сыры".

Сердечно поздравляю Губернатора Брянской области А.В.Богомаза с замечательным юбилеем!

Уважаемый Александр Васильевич!

Ваша трудовая деятельность служит образцом достойного служения на благо Брянщины! Высокопрофессиональный подход к решению самых непростых задач, мудрость, стратегии, умение работать на опережение, преданность делу и неустанная забота о жителях региона снискали Вам заслуженный авторитет не только жителей Брянской области,но и других регионов.

Вас знают как авторитетного деятеля, преданного делу созидания, успешного талантливого руководителя. Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный результат.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!

С уважением к Вам, директор ООО "Брасовские сыры" А.В.Беленчиков.