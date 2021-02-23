В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 103 человека. Справились с опасной инфекцией 125 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали. Медики выполнили 715 исследований на коронавирус, сообщают в оперативном штабе 23 февраля.

Всего в регионе с начала пандемии ковид диагностировали у 32388 человек. Среди них 61 иногородний. Выздоровели 31500 брянцев, умерли 250. Тесты на COVID-19 провели больше 454 тысяч раз.

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