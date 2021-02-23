Генеральный директор АО «Пролетарий» поздравляет губернатора Брянской области с юбилеем

Фото: АО "Пролетарий".

Уважаемый Александр Васильевич! Примите сердечные поздравления с 60-летием от коллектива АО «Пролетарий»!

Вы заслуженно пользуетесь авторитетом, как знающий и умелый руководитель, много сделавший для развития Брянской области. Взятый Вами курс на повышение инвестиционной привлекательности нашего региона позволил решить многие задачи, стоящие перед Брянщиной.

На посту губернатора Вы проявляете искреннюю преданность родной земле, высокие деловые качества и профессионализм. Ваши знания, опыт, энергия воплотились сегодня в зримые достижения.

В день Вашего юбилея желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, благополучия и удачи во всем, что Вы делаете, успешного воплощения всех замыслов и планов!

Уверены, что Вы еще очень много сделаете на благо нашего родного края.

Генеральный директор АО «Пролетарий» Н.В. Ковтунов.