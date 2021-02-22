В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 108 человек

Общее число брянских пациентов с «Ковид-19» достигло 32285. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

108 жителям Брянской области диагностировали коронавирус за последние сутки. Такова официальная информация регионального оперативного штаба на утро понедельника, 22 февраля.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 32285. Из них 31375 человек – или почти 97,2 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 140 выздоровлений.

Сейчас Брянская область находится на 39 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,3 процента.

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