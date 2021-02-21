Во дворе брянской многоэтажки живодеры повесили собаку

В Фокинском районе Брянска во дворе дома по улице Унечская, 99 живодеры повесили собаку на сучья дерева, расположенного за детской площадкой возле мусорных контейнеров. Сообщение об этом появилось в социальной сети сегодня, 21 февраля.

Очевидец просит кого-нибудь написать заявление в полицию, чтобы наказать виновного. Также сообщается, что на доме №99 есть камера видеонаблюдения, на которой может быть запись момента издевательства над животным. Как долго собака находится в таком состоянии – неизвестно.

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