Кто-то разделяет, а кто-то ворует…

Фото: АО «Чистая планета».

С контейнерной площадки, расположенной в Володарском районе Брянска на пересечении улиц Вяземского и Афанасьева, украли крышку от контейнера для сбора макулатуры.

- К сожалению, это не первый подобный случай в областном центре. И Володарский район – лидирует по количеству краж и вандализму: сетчатые контейнеры, предназначенные для сбора вторсырья поджигают, ломают и увозят с площадок, чтобы сдать на металлолом. Видео, на котором похититель тащит по снегу украденную крышку от контейнера, прислал региональному оператору по обращению с ТКО неравнодушный житель Брянска. Он стал невольным свидетелем преступления, когда возвращался поздно вечером с работы домой, - рассказал руководитель проекта по раздельному сбору вторсырья Григорий Бабкин.