В Брянской области с 24 по 26 февраля проверят водителей автобусов. В регионе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Сотрудники Госавтоинспекции станут ловить водителей-нарушителей. Особое внимание обратят на нелегальную деятельность перевозчиков. Изучат то, как проходит предрейсовый техосмотр машин и медицинское освидетельствование.

Также внимание уделят соблюдению режима труда и отдых водителей, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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