Выставка-ярмарка «Кладезь» пространство творчества и вдохновения

Фото: Свято-Елисаветинский монастырь.

28 февраля – 13 марта

г. Брянск, Городской выставочный зал (бульвар Гагарина, 19)

Программа «Единая вера – единая Русь святая» с выставкой-ярмаркой «Кладезь» возвращается в Брянск, чтобы порадовать своих гостей необычными подарками ручной работы, творческими встречами, интересными лекциями, увлекательной программой для детей.

Но главное это возможность познакомиться с православной культурой и получить удовольствие от общения с близкими по духу людьми.

Фото: Свято-Елисаветинский монастырь.

С 28 февраля по 13 марта в Городском выставочном зале пройдет выставка-ярмарка. На одной площадке мы собрали для вас самые оригинальные и яркие изделия ручной работы: иконы, выполненные в различных техниках, и литературу, авторскую керамику и красочные витражи, текстиль и сувениры, продукцию для здоровья, медовые угощения и даже монастырский сыр.

Организатор выставки Свято-Елисаветинский монастырь продолжает традицию, начатую еще Великой княгиней Елисаветой Федоровной Романовой, небесной покровительницей обители, — проводить благотворительные выставки-ярмарки. Совершая покупку, вы делаете доброе дело и присоединяетесь к социальной миссии монастыря.

Фото: Свято-Елисаветинский монастырь.

Собранные от продажи средства пойдут в поддержку социальных проектов и на развитие мастерских, где трудится около 1500 человек, многие из которых — люди со сложной судьбой. Обитель окормляет несколько домов-интернатов. Под патронатом также находятся женское и мужское подворья, куда приходят обездоленные, искалеченные грехом и лишившиеся крова люди. А общей мечтой прихожан обители стало завершение строительства духовно-просветительского центра «Ковчег». Давайте поможем им вместе!

Выставку-ярмарку дополнят духовно просветительская и культурная программы. Здесь же, в выставочном зале, пройдут встречи и беседы с интересными людьми на такие животрепещущие темы: «Что такое Родина?», «О вреде сквернословия», «Об алкогольной, наркотической и игровой зависимостях», «О семейных ценностях» и другие.

Все дни программы гости смогут посетить фотовыставку «Жизнь как дорога, полная света», посвященную великой княгине Елисавете. На выставке представлены редкие фотографии, картины и воспоминания о святой Елисавете.

28 февраля и 13 марта в 14:00 c концертной программой «Дети о вере. Новая проповедь» выступят воспитанники воскресной школы при кафедральном соборе г. Брянска. Православная дошкольная группа "Зернышко" при Духовно-просветительском центре имени святого благоверного князя Олега Брянского представит свою программу «Отечество земное и Небесное» 7 марта в 14:00.

Фото: Свято-Елисаветинский монастырь.

Юных зрителей ждут представления кукольного театра «Батлейка». Спектакли будут проходить ежедневно, чтобы как можно больше детей и взрослых смогли прикоснуться к миру батлеечного театра, где сказка учит мудрости и милосердию, а куклы зажигают в сердцах яркие огоньки добра и любви! В этот раз пройдут спектакли «Под зеленым лопушком» и «Небесный гость». Ежедневно на выставке будут проходить творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Программа пройдет по благословению митрополита Брянского и Севского Александра и при поддержке Брянской городской администрации.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Выставка-ярмарка «Кладезь» всегда проходит в душевной и творческой атмосфере! Открытие состоится 28 февраля в 14:00.

Ждем вас!