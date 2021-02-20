В Клинцах потребовали установить светофоры около учебных учреждений

В Клинцах Брянской области пешеходные переходы около нескольких учебных учреждений не оборудованы светофорами типа Т-7. Такие электронные регулировщики позволяют издалека увидеть пешеходный переход или перекресток.

Проверка выявила, что требуемые дорожные объекты отсутствуют около детских садов № 2 «Соловушка», № 8 «Тополек», Клинцовского индустриально-педагогического колледжа, детско-юношеской спортивной школы «Луч» имени Фридзона.

Прокуратура внесла представление исполняющему обязанности Клинцовской городской администрации, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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