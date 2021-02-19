В брянской Володарке открыли ясельную пристройку к «Ягодке»

Пристройку к детскому саду №15 «Ягодка» в Володарском районе Брянска торжественно открыли в пятницу, 19 февраля. Она рассчитана на 55 детей в возрасте от полутора до трех лет. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Брянск».

Новый социальный объект в поселке Большое Полпино оснастили современным оборудованием.

Строительство яслей обошлось в 58 миллионов рублей. Деньги поступали как из федерального, так и областного бюджетов.

Для Брянска это дошкольное учреждение стало вторым открытым в 2021-м. Еще одно новоселье, напомним, на днях сыграли в «Голубых дорожках» в Бежицком районе. Вместимость тех яслей аналогичная - 55 мест. А вот стоимость немного выше: в 55 миллионов рублей обошлась сама постройка, еще пять дополнительно выделяли на освещение.

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