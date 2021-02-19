Брянский заповедник провел конкурс детских рисунков

В заповеднике «Брянский лес» организовали выставку детских рисунков. Работы участников конкурса «Рисуем заповедную Россию» разместили в визит-центре заповедника, в суземской школе №1 и в трубчевской детской библиотеке. Причем оригиналы работы вывесили только в заповеднике, в остальных местах можно посмотреть лишь на копии.

В традиционном конкурсе рисунков в этом году приняли участие 193 ребенка. Из них жюри выбрали 54 победителей. Также в рамках открытия выставок впервые за долгое время прошли очные занятия с детьми. Сотрудники заповедника посетили трубчевскую детскую библиотеку и суземскую школу. Здесь они провели «заповедные уроки» для школьников, рассказали в пресс-службе «Брянского леса».

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