Срок грозит москвичу, оклеветавшему брянских судей

В суд ушло уголовное дело о клевете на брянских судей. За свои действия ответит житель Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 19 февраля.

Мужчину обвиняют по статье «Клевета в отношении судьи в связи с рассмотрением материалов в суде».

По версии следствия, летом 2019 года обвиняемый направил в адрес Брянского областного суда заявления об отводе судей. Те рассматривали его апелляционные жалобы на решения нижестоящих судов.

- В заявлениях содержались заведомо ложные сведения, которые задевали честь и достоинство судей, а также подрывали их репутацию, - уточняют в надзорном ведомстве.

По существу дело о клевете рассмотрит Советский районный суд.

Кстати, в этот же суд передали еще одно дело о клевете. 64-летний брянский блогер Сергей Маслов ошибочно обвинил в государственной измене отца губернатора - Василия Титовича Богомаза. Подробнее об этом здесь.

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