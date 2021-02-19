В брянских Клинцах ищут пропавшую 29-летнюю Елену Кривоносову

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области ищут пропавшую 29-летнюю Елену Кривоносову. Женщина исчезла в городе Клинцы. Родные не знают, где она находится с 17 февраля. Пропавшая нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Приметы Елены Кривоносовой: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы до плеч, голубые глаза. Она была одета в белый полушубок, синее платье, серые штаны, синюю шапку, обута - в утепленные закрытые тапки.

Если вы видели пропавшую или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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