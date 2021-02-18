Новая ледовая арена в брянском Новозыбкове готова на 70 процентов

Полностью установили сэндвич-панели основной арены, продолжаются внутренние работы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Новозыбкове Брянской области строят новую ледовую арену. Объект готов уже на 70 процентов. В настоящее время на стройке работают 15 человек. Подрядчики установили котельную и провели к ней теплотрассу. Идут работы по монтажу электропроводки и отопления.

Кроме этого, полностью установили сэндвич-панели основной арены, продолжаются внутренние работы. Наружные коммуникации сделаны на 90 процентов. Открытие новой арены запланировано на лето 2021 года. Объект будет сдан в эксплуатацию в срок, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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