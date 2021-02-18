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Житель Брянска продал контрафактное ювелирное украшение

Мужчину приговорили к штрафу 300 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Жителя Советского района Брянска осудили за продажу контрафактного ювелирного украшения. На изделии был нанесен товарный знак "Тиффани". Мужчина выдал украшение за оригинальное.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье "Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В суде обвиняемого приговорили к штрафу 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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