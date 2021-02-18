В брянских Клинцах ищут женщину, расплатившуюся поддельной купюрой

Брянские полицейские ищут женщину, которая расплатилась в супермаркете поддельной пятитысячной купюрой. Это случилось 13 февраля около 17.40 в магазине на улице Свердлова в Клинцах.

Приметы женщины: на вид 35 лет, была одета в в темно-коричневую куртку с капюшоном, черную шапку, обута в черные сапоги.

Если вы знаете, где находится женщина, сообщите в полицию. Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области выяснят все обстоятельства происшествия, говорят в пресс-службе полиции.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Телефоны: 8 (4832) 74-20-23, 66-76-60 либо 02 (с мобильного – 102).

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