В Брянске умер доцент кафедры БГТУ Евгений Селенский

В Брянске на 78-м году скончался бывший преподаватель кафедры БГТУ, доцент Евгений Селенский. Некролог опубликовали на официальном сайте вуза в среду, 17 февраля.

Евгений Селенский окончил в 1965 году БИТМ, в 1969-м - аспирантуру. После этого он стал работать в вузе: сначала на кафедре «Теоретическая механика и ТММ», затем - «Механика и ДПМ». До 2008 года был ассистентом, старшим преподавателем и доцентом кафедры БГТУ. Он же - Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Прощание с Евгением Игоревичем пройдет в поминальном зале городской больницы №1 в пятницу, 18 февраля. Отведенное на это время - с часу до двух дня.

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