На улице Транспортной в Брянске установили мусорный контейнер

Фото: АО "Чистая планета".

В Фокинском районе Брянска на улице Транспортной установили мусорный контейнер. Региональный оператор направил официальное письмо в городскую администрацию для согласования площадки и внесения ее в территориальную схему.

- Утром с перекрестка улиц Победы и Транспортной в Фокинском районе мусор, который собирался бестарным образом, вывезен, - говорят в пресс-службе регионального оператора. - Транспортная компания-перевозчик, которая занимается вывозом отходов в этом районе ООО "Спецавтопредприятие" установила контейнер по согласованию с городской администрацией установила контейнер. Теперь вывоз с этого адреса будет осуществляться ежедневно. Региональный оператор взял эту ситуацию на особый контроль.

Напомним, на гору отходов под снегом пожаловались местные жители в социальных сетях. По их словам, машина приезжает за мусором раз в неделю.

Регоператор также сообщил, что задержки с вывозом мусора могли быть связаны с плохо расчищенными дорогами и проседанием снега. Гору отходов с Транспортной вывезли в четверг, 18 февраля. Здесь уже появился контейнер.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».