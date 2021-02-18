Брянское предприятие погубило более 55 тысяч рыб

В Клинцовском районе Брянской области выявили факт массового отравления рыбы на реке Вепренке. Природоохранная прокуратура установила, что ООО «Биохим» незаконно сливало в реку неочищенные жидкости – барду. Также предприятие без лицензии использовало подземные воды.

Из-за сброса сточных вод в рыбоводческом хозяйстве, расположенном в прудах на реке Вепренке произошла массовая гибель рыбы: более 55 тысяч карпов, толстолобиков, белых амуров. Ущерб от этого превысила 900 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор возбудил на директора химзавода административные дела. Также по результатам проведенной проверки материалы направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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