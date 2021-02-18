В брянских школах появятся советники директора по воспитанию

В школах Брянской области хотят ввести новую должность советника директора по воспитанию и работе с детскими организациями. Кандидатов планируют отбирать на конкурсе «Навигатор детства». В целом в области к работе приступят 196 новых советников директоров. Брянщина вошла в десятку регионов, где решили опробовать такой пилотный проект.

В конкурсе могут принять участие все желающие, у кого есть опыт педагогической и воспитательной работы. Для этого нужно подать заявку до 14 марта на сайте проекта. Затем состоится онлайн-тестирование, результаты которого огласят не позднее 21 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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