В Брянской области обустроили 636 площадок для сбора мусора

в Брянской области обустроили 636 контейнерных площадок для сбора мусора. Они появились в рамках проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Кроме того, действующие площадки обустроили, отремонтировали и провели межевание, сообщают в пресс-службе областного правительства.

За внебюджетные деньги закупили 992 контейнера для раздельного сбора мусора. Отходы сортируют теперь не только в Брянске и Брянском районе. Но и в Навлинском, Брасовском, Комаричском, Севском и Карачевском районах.

Кстати, в этом году обещают достроить пять мусоросортировочных станций на полигонах.

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