Из-за снегопада отменили матч брянского «Динамо» в Ставрополье

Товарищеский матч между командами «Динамо-Брянск» и «Спартак-Нальчик», запланированный на 17 февраля, не состоится. Встречу отменили из-за сильнейшего снегопада в Ставропольском крае. Об этом сообщили в сетевой группе сине-белых.

Сейчас динамовцы находятся на сборах в Кисловодске. Очередной контрольный матч они должны были провести на стадионе «Ессентуки-арена». Соперником значился клуб группы 1 ПФЛ «Спартак-Нальчик». Этот клуб три последних сезона выступает в южной зоне ПФЛ. На данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, имея шестиматчевую беспроигрышную серию.

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