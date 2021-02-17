Брянцу грозит до 15 лет за сбыт наркотиков через «закладки»

До 15 лет лишения свободы грозит 40-летнему ранее судимому жителю Брянска, который попался на сбыте наркотиков через «закладки». Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 17 февраля.

Мужчину обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, незаконной деятельностью брянец занимался в 2020 году. Он сбывал через «закладки» наркотики на территории Бежицкого района. Правоохранители вычислили и задержали злоумышленника летом. Тогда же у мужчины изъяли больше 115 граммов наркотического средства.

По существу это дело рассмотрит Бежицкий райсуд города.

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