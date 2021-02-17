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Мэрию Брянска оштрафовали за отсутствие систем технического мониторинга 12 мостов

Горадминистрация должна заплатить 50 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Мэрия Брянска оштрафовали за отсутствие технических средств контроля за безопасностью 12 мостов. Постановление вынесли в Ространснадзоре. Брянская городская администрация должна заплатить 50 тысяч рублей.

В собственности у администрации находится 12 мостов, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. За неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на мэрию завели административное дело.

Постановление пока не вступило в законную силу.

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