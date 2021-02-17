26 февраля состоится мастер-класс на тему «Практические аспекты ведения торговли через международные электронные торговые площадки»

Фото: Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес».

Торговля в Интернете в настоящее время стала полноценной частью мировой экономики. При этом развитие трансграничной электронной торговли создает новые возможности для роста экспорта товаров и услуг.

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» организует онлайн мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства региона, посвященный теме «Практические аспекты ведения торговли через международные электронные торговые площадки».

Спикером мастер-класса выступит руководитель отдела по электронной коммерции ООО «Виконн» Орлов Артём Михайлович. ООО «Виконн» - единственный официальный представитель на территории России крупнейшей европейской площадки e-commerce DTAD и является аккредитованным сервисным партнером Российского Экспортного Центра.

На мастер-классе будут освещены следующие вопросы:

- Что такое электронная коммерция? Современные тренды в сфере е-commerce;

- Отличие В2В и В2С площадок;

- Как правильно оформить свой профиль на электронной площадке;

- Адаптация продукта к торговле на онлайн-площадках;

- Работа на международных электронных торговых площадках – DTAD, Industrystock, Fordaq, ETSY.

Участники мастер-класса получат полное представление о торговле на перечисленных электронных площадках, механизмах их работы, перспективах и условиях размещения.

Принять участие в онлайн мастер-классе могут представители малого и среднего предпринимательства Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат участника. Онлайн мастер-класс пройдет 26 февраля 2021 года, начало в 14-30.

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться по телефонам:

- (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович), а также в Центр поддержки экспорта Брянской области по тел.: (4832) 58-92-78.