В Клинцах в ночном пожаре погибла 56-летняя женщина

Причину пожара устанавливают. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Клинцах Брянской области ночью 17 февраля произошел пожар в жилом доме и в его пристройке на улице Буденного села Займище. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 02.35. На место происшествия выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части №10.

На тушении работали два ручных пожарных ствола и три звена газодымозащитной службы. Пожар локализовали в 02.57, в 03.20 – ликвидировали. Причину пожара устанавливают. В огне погибла хозяйка дома 1965 года рождения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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