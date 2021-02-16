В брянской стройфирме задолжали зарплату 18 работникам

На руководителя фирмы завели дело об административном правонарушении. Фото: Иван ВИСЛОВ

Почти двум десяткам работников брянской фирмы «Алюмикс32» задолжали зарплату. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре. Об этом стало известно во вторник, 16 февраля.

Проверка показала, что вознаграждение за труд в срок не получили 18 человек.

В итоге надзорное ведомство привлекло руководителя к административной ответственности. Протокол составили по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

- Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры, - добавляет пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Добавим, фирма-нарушитель функционирует в Фокинском районе Брянска. Она специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

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