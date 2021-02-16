В Брянске стартовал турнир по волейболу среди студентов ссузов

Турнир приурочили к Дню памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Традиционный ежегодный турнир по волейболу среди студентов ссузов стартовал в Брянске во вторник, 16 февраля. Он проходит в Доме спорта строительного колледжа имени Николая Жуковского, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Соревнования приурочили к Дню памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. За их организацию отвечает администрация Советского района.

В турнире участвуют шесть команд, в каждой из них по восемь спортсменов. Соревнования проводят по круговой системе.

- В матче открытия встретились команды Брянского филиала Российского экономического университета имени Плеханова и Брянского строительного колледжа имени Жуковского, - уточняют в мэрии.

Итоги подведут 19 февраля. Тогда же состоится церемония награждения победителей.

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