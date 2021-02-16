Главный брянский следователь и детский омбудсмен проведут совместную «прямую линию»

Совместную «прямую линию» проведут в Брянске руководитель регионального следственного управления СКР Максим Лукичев и уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина. Она состоится в среду, 17 февраля. Задать свои вопросы брянцы смогут с 11.00 до 13.00.

«Прямая линия» будет посвящена защите прав и свобод человека и гражданина.

- В ходе приема граждане смогут задать интересующие их вопросы и получить правовую консультацию, - поясняют в пресс-службе регионального Следственного комитета. - В целях безопасности разговор будет записываться в автоматическом режиме.

Звонки принимаются по телефону: 8 (4832) 41-61-88.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».