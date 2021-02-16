ООО «Газпром энергосбыт Брянск» проводит горячую линию «Новые квитанции»

Фото: «Газпром энергосбыт Брянск».

Гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Брянской области ООО «Газпром энергосбыт Брянск» проводит горячую линию на тему «Квитанции на оплату электроэнергии нового образца».

Специалисты компании расскажут о порядке оплаты квитанций, способах передачи показаний и ответят на другие вопросы читателей.

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