В магазинах Брянска нашли сахар по 34 рубля за килограмм

Цена на сахар в Брянске снизилась до 34 рубля за килограмм. По крайней мере, об этом сообщают некоторые местные СМИ. Корреспонденты «Комсомольской правды» в Брянске» отыскали самый дешевый аналогичный товар в популярной сети за 44,99 рубля.

Предельные цена на социально значимые товары ранее установило правительство Брянской области. Среди них были, к примеру, сахар и растительное масло. Так, первое не могло продаваться дороже 46 рублей за килограмм, а второе – не дороже 110.

При этом заметим, за год цена на сахар в регионе выросла на 59,2 процента. А за месяц снизилась на 2,7 процента. Об этом говорят данные Брянскстата.

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