Пре-IPO фонд ВТБ Капитал Инвестиции инвестировал средства в платформу микромобильности Whoosh

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Закрытый паевый инвестиционный комбинированный фонд «ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд» инвестировал средства в сервис шэринга электросамокатов Whoosh. Это четвертая компания в портфеле фонда, куда инвестируются средства пайщиков. Фонд предназначен для квалифицированных инвесторов, его средства вкладываются в непубличные перспективные высокотехнологичные быстрорастущие компании с устойчивой финансовой моделью и планами по выходу на IPO в дальнейшем или привлечению стратегического инвестора. Фонд является перспективным инструментом в линейке ВТБ Капитал Инвестиции, клиенты вложили в него уже более 4 млрд руб. Потенциальная доходность по нему может составить свыше 30% годовых.

Полученные от ЗПИКФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» средства Whoosh планирует направить на масштабирование сервиса шеринга электросамокатов: увеличить парк в городах присутствия и запустить новые территории, продолжить совершенствование систем собственной шеренговой платформы, IoT-модуля и других ИТ-продуктов.

«Инвестиция полностью соответствует стратегии фонда и, уверен, принесет нашим клиентам ожидаемую доходность. В условиях снизившихся процентных ставок мы видим значительный рост интереса к инвестиционным инструментам и стремимся развивать свою продуктовую линейку так, чтобы каждый мог в ней найти подходящие ему возможности. Данный фонд пользуется высоким спросом среди клиентов, которые стремятся диверсифицировать свой портфель и ищут инструменты для вложения средств с высокой доходностью и адекватными рисками», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

«Данный проект интересен для нас, так как использует передовые технологии и разрабатывает их самостоятельно. На наш взгляд, такой подход уже обеспечивает компании лидерские позиции на быстрорастущем российском рынке, а также выгодно отличает ее по показателям эффективности от европейских и американских аналогов. Это очень качественный проект в очень горячей и востребованной инвесторами отрасли», – добавил Магомед Асхабов, руководитель департамента альтернативных инвестиций ВТБ Капитал Инвестиции.

«На этом этапе развития компании очень важно и ценно иметь надежных партнеров для дальнейшего роста и масштабирования, – говорит основатель Whoosh Дмитрий Чуйко. – Мы рады нашим новым партнерам, очень ценно, что они разделяют нашу страсть построить новое будущее для городов, где есть больше мобильности, свободы и экологичности. В условиях того, что кикшеринг очень сильно операционный бизнес, привлеченные средства помогут нам масштабировать операции, увеличить качество покрытия городов, и продолжить наращивать преимущество собственных продуктовых разработок как в области софтверных продуктов, так и в части hardware и IoT».

Pre-IPO фонд был создан в апреле 2019 г. Проводилось несколько раундов привлечения средств в фонд. Общий срок функционирования фонда — восемь лет, максимальный его размер — до 10 млрд рублей. Вложение средств через данный инструмент предполагает инвестиционный период в четыре года. Выплату инвестиционного дохода по фонду планируется начать через 3-4 года после приобретения пая по мере выхода фонда из профинансированных проектов. В дальнейшем предполагается проведение еще нескольких допэмиссий. В рамках каждого раунда фандрайзинга привлекаются средства клиентов не более, чем на две-три сделки, инвестиционный процесс по ним запускается оперативно, для того чтобы вложения работали максимально эффективно, затем готовится новый допвыпуск паёв. Каждая из сделок может быть в диапазоне от 0,5 до 1,5 млрд рублей за долю 5-33% в компании.

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд" находится под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами.

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