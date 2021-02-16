В Брянской области коронавирус за сутки подтвердили у 131 пациента

В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 131 пациента. Выздоровели 170 человек. Новых смертей не зарегистрировали. За 24 часа медработники выполнили 400 тестов на инфекцию.

Общее число заболевших на 16 февраля составило 31582 человека, сообщают в оперативном штабе. Из них справились с болезнью 30417 брянцев. Умерли за все время эпидемии 249 человек. Всего в Брянской области выполнили больше 442 тестов на коронавирус.

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