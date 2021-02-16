Заместителю брянского губернатора Александру Коробко вручили благодарность от президента

Заместителю губернатора Брянской области Александру Коробко объявили благодарность президента России. Чиновника отметили за переход региона на цифровой формат телевещания.

На покупку цифрового оборудования социально незащищенным категориям граждан из областного бюджета выделили шесть миллионов рублей. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны приставки вручили бесплатно, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Переход на цифровой формат вещания прошел в штатном режиме. Это отметили на федеральном уровне.

Кстати, 15 февраля стало известно, что Александр Коробко покидает кресло заместителя губернатора. Он отправляется работать в другой регион.

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