В Брянске автоинспекторы просят сообщать о стихийных снежных горках

В Брянске автоинспекторы просят сообщать в дежурную часть ГИБДД о стихийных снежных горках. Дети используют для катания снежные валы, которые остались от уборки улиц. Зачастую они выходят на проезжую часть.

- Дети могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий, говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Ребенок в азарте игры может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в условиях скользкой дороги.

Информацию об опасных снежных горках инспекторы передадут в коммунальные службы.

Телефон дежурной части ГИБДД: 74-71-02.

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