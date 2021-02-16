В Брянской области стоимость минимального набора продуктов составила 4233 рублей

В Брянской области стоимость минимального набора продуктов на месяц в январе 2021 года составила 4233,85 рубля. За месяц цена выросла на 1,2 процента. Такие данные опубликовал Брянскстат.

Дороже всего продуктовая корзина обойдется в Брянске - 4347,94 рубля. Дешевле всего продукты стоят в Клинцах. Месяц питаться можно будет за 3990,48 рубля.

В Новозыбкове минимальный набор обойдется в 4105,64 рубля, в Навле - 4225,57 рубля.

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