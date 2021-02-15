Самолет из Краснодара в Брянск вылетел с 5-часовой задержкой

Фото: vk.com, сообщество "Международный аэропорт "Брянск"". Автор: Николай Нестеров.

Авиарейс по направлению «Краснодар – Минеральные Воды – Брянск» выполнили с пятичасовой задержкой. Информация об этом появилась в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск» во второй половине дня в понедельник, 15 февраля.

Проволочка связана с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае – его накрыло мощным атмосферным фронтом.

«Рейс из Минеральных Вод вылетел и направляется в Брянск», – написали в сообществе около 17.00.

Представители летной гавани уточнили, что обратный рейс вылетит из Брянска примерно с таким же опозданием. А дальнейший – до Краснодара – пока под вопросом.

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