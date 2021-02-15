Брянские лесники подключились к уборке снега

Работы велись в течение всех выходных.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области организации лесного комплекса направили на борьбу со стихией около 400 человек и 64 специализированные машины.
Сотрудники лесного хозяйства принимали участие в ликвидации сильного снегопада. В том числе работы велись в течение всех выходных.
Лесники помогают коммунальщикам в уборке снега на дорогах возле населенных пунктов и на территории госучреждений, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».