Брянским субъектам МСП рассказали об особенностях экспорта продукции АПК

Фото: Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес».

12 февраля 2021 года в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» провёл онлайн мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства региона посвященный теме: «Экспорт продукции АПК: сертификация, стандарты, актуальные требования».

На мастер-классе были рассмотрены следующие вопросы:

• особенности экспорта продукции АПК;

• порядок проведения аттестаций предприятий на соответствие требованиям стран-импортеров;

• оформлению ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов;

• сертификация продукции АПК.

Спикером мастер-класса выступила заместитель генерального директора АНО «ЦДПО Альта-Форум» Начинкина Татьяна (г. Москва.). Центр Альта-Форум занимает ведущее место среди специализированных центров обучения и повышения квалификации специалистов по внешнеэкономической деятельности.

Участники мастер-класса получили полное представление об особенностях экспорта продукции АПК из Российской Федерации и актуальных требованиях законодательства.

Участниками мастер-класса стали более 10-ти представителей малых и средних предприятий региона занятых в сфере АПК, среди которых как действующие экспортеры области, так и компании, только планирующие свою экспортную деятельность.

В рамках поддержки региональных экспортеров Центром поддержки экспорта запланирован еще ряд мастер-классов, посвященных вопросам электронной торговли, валютного контроля и европейской сертификации.

Принять участие в мероприятиях Центра поддержки экспорта могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Брянской области. По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться по телефонам:

- (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович), а также в Центр поддержки экспорта Брянской области по тел.: (4832) 58-92-78.