В Брянской области ищут 51-летнюю Ирину Мачехину

Фото: «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянской области пропала Мачехина (Харитонцева) Ирина Николаевна 1970 года рождения. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Женщина проживает в селе Хотылево Брянского района. С 4 февраля 2021 года ее местонахождение неизвестно. Сообщается, что она может находиться в любом районе.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, худощавая, карие глаза, седые волосы. Была одета в темно-коричневую дубленку, темные брюки и черные сапоги. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию: 02, 102.

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