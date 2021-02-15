Житель Брянской области попытался стать охранником по поддельной медицинской справке

В Жирятино Брянской области осудили 47-летнего местного жителя, который попытался по поддельной медицинской справке получить удостоверение частного охранника.

Суд установил, что осенью 2020 года мужчина обратился в районное отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области. Он хотел получить удостоверение частного охранника.

Мужчина предоставил подложное медзаключение Брянского областного наркодиспансера. Однако экспертиза показала, что справку ему не выдавали, а он купил ее в Москве.

Подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили к 160 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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