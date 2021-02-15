В Брянской области работодатель задолжал сотрудникам 1,8 миллиона рублей

В Унечском районе Брянской области работодатель выплатил сотрудникам зарплату только после вмешательства прокуратуры.

Установлено, что с ноября по декабрь 2020 года работники ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие» получили зарплату не в полном объеме. Общая задолженность 1,8 миллиона рублей.

На работодателя завели административное дело. Он уже выплатил более 1 миллиона рублей 70 сотрудникам за ноябрь 2020 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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