В Брянске пьяный мужчина отобрал у случайного знакомого телефон с наушниками

В Брянске полицейские задержали 27-летнего жителя Владимирской области, которого подозревают в разбое. В полицию обратился 33-летний потерпевший. Он рассказал, что выпивал со случайным знакомым в сквере в Володарском районе Брянска. После поссорился с приятелем. Тот ударил его кулаком по лицу, отобрал мобильный телефон, зарядку и беспроводные наушники.

Стоимость похищенного составила 13 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело по статье "Разбой", сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Санкция по ней предусматривает до восьми лет лишения свободы.

До суда подозреваемый будет находиться в СИЗО.

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