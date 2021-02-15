В Брянске запретили парковку на подъезде к круглому скверу

В Брянске запретили парковаться на подъезде к круглому скверу со стороны улицы Фокина. Дорожные знаки "Остановка и стоянка запрещена" и "Работает эвакуатор" установили по одной стороне улицы Карла Маркса.

Здесь находится налоговая, на другой стороне улицы - вход в лабораторию поликлиники №4.

Стоянку также запретили на переулке Февральском у домов №53 и №55 на проспекте Ленина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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