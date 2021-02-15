В Брянской области отремонтируют 4 километра дороги Трубчевск-Погар

В Брянской области в этом году отремонтируют четыре километра дороги Трубчевск-Погар. Она находится в двух районах: Трубчевском и Погарском. В 2022 году работы на трассе продолжатся: отремонтируют еще семь километров. За два года на это выделят больше 115 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году по нему отремонтируют 44 объекта протяженностью 73 километра. Из бюджетов разных уровней направят больше двух миллиардов рублей.

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