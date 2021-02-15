В ДТП на улице Речной в Брянске пострадала 22-летняя девушка

В дорожно-транспортном происшествии на улице Речной в Брянске пострадала 22-летняя пассажирка одной из машин. Автоавария случилась около десяти часов утра в воскресенье, 14 февраля. На дороге столкнулись "Тойота Королла" и "Лада Веста", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

49-летний водитель иномарки стал объезжать автомобиль, который припарковали у края проезжей части. Но не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". За рулем второй машины был 34-летний автомобилист.

Травмы получила девушка, которая ехала в "Ладе". Она ушибла колена. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

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